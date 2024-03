Apple mania: tutti i super sconti per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

È finalmente tempo delle Offerte di Primavera, e Amazon ha ben pensato di proporre in rassegna alcuni tra i prodotti Apple più importanti e significativi del momento, ad un prezzo davvero concorrenziale e da non perdere: scopriamoli insieme!

Offerte di Primavera: il mondo Apple a tua disposizione

Partiamo prima di tutto da iPhone 13 Mini, l’ottimo smartphone in offerta al sensazionale prezzo di soli 649 euro, con un ottimo risparmio del 23% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia di Cupertino. Tra i suoi punti di forza troviamo sicuramente il display OLED con tecnologia Super Retina XDR e diagonale da 5.4 pollici, che grazie all’elevata definizione ti permette di guardare ogni tipologia di contenuto multimediale.

Per chi avesse necessità di memoria per le proprie foto e video, è disponibile anche iPhone 13 Mini con ben 512 GB di memoria, in offerta all’incredibile prezzo di soli 899 euro, con un ottimo sconto di 290 euro rispetto all’originale prezzo di listino.

In offerta troviamo anche iPad Pro 2022, disponibile al sensazionale prezzo di appena 1619 euro, con uno sconto di 180 euro rispetto all’originale prezzo di listino. Il fiore all’occhiello di questo tablet è rappresentato dallo splendido display da 12.9 pollici che ti consente di proseguire la tua produttività lavorativa ovunque ti trovi. Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo iPad è sicuramente il suo processore nativo M2, che garantisce delle prestazioni a dir poco sensazionali e sbalorditive, permettendoti di avviare qualsiasi tipologia di app, anche quelle più pesanti come nel caso dei programmi di fotoritocco o videoediting, senza nessun tentennamento.

Per chi ha invece necessità di tenere perfettamente controllate le proprie notifiche al polso, Amazon propone invece Apple Watch Series 8, in questo caso in offerta a soli 449 euro, con uno sconto del 43% rispetto all’originale prezzo di listino proposto da Apple. Lo smartwatch è resistente all’acqua, per cui non dovrai nemmeno preoccuparti di doverlo portare al mare o in piscina, senza temere di eventuali gocce che potrebbero cadere sulla sua superficie. Per non parlare del sensore biometrico che permette di misurare con estrema precisione diversi parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno.

È il turno poi di iPad mini di 6° generazione, utilissimo per coloro che necessitano di un tablet dalle dimensioni decisamente contenute e portatili, all’interno dello zainetto o della valigia da viaggio. Per quest’occasione Amazon propone infatti iPad mini nella sua colorazione Rosa in offerta all’incredibile prezzo di soli 721 euro, con un risparmio di ben 138 euro rispetto all’originale prezzo di listino.

