I migliori giochi da acquistare durante la Gaming Week di Amazon

È finalmente tempo di Amazon Gaming Week, e alla luce di questo abbiamo deciso di consigliarvi i migliori videogiochi da acquistare in offerta, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino, rispettivamente per le console di nuova generazione come PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X e tanto altro ancora.

Gaming Week: i migliori giochi in offerta

Partiamo prima di tutto da Draogn Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens, nuova trasposizione della famosa serie anime in uscita per Nintendo Switch, disponibile in offerta al sensazionale prezzo di soli 29 euro, con un ottimo 10 euro di sconto a confronto dell’originale prezzo di listino. In questo capitolo avrai la possibilità di rivivere interamente la storia di Goku, ansime agi altri Guerrieri Z che compongono il mondo di Dragon Ball Z.

È poi il turno di Avatar: Frontiers of Pandora, che si presenta per Xbox Series X nella sua esclusiva Limited Edition in offerta per appena 44 euro, con ben il 25% di sconto rispetto al prezzo iniziale di partenza proposto dalla compagnia produttrice. All’interno di Frontiers of Pandora avrai una struttura open-world completamente a tua disposizione per l’esplorazione, utilizzando il tuo Banshee per spostarti all’interno del mondo di Pandora.

È poi il turno di Assassin’sn Creed Mirage, l’ultimo capitolo del celebre franchise targato Ubisoft, in questo caso disponibile per PlayStation 4 all’incredibile prezzo di soli 29 euro, con 10 euro di sconto a confronto dell’originale prezzo di listino proposto dal distributore.

Arriviamo poi a Prince of Persia: The Lost Crown, disponibile in offerta nella sua versione PlayStation 5 per soli 29 euro, anche in questo caso con 10 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto da Ubisoft. La formula originale di Prince of Persia viene completamente sovvertita e rivoluzionata all’interno di questo capitolo, con una struttura a scorrimento bidimensionale che offrirà un gameplay davvero esaltante e divertente.

Terminiamo infine con Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, disponibile nella versione Xbox Series X in offerta all’incredibile prezzo di soli 44 euro, con 5 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto da Konami. La Collection comprende rispettivamente Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, per assicurarti ore e ore di divertimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.