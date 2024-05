SVUOTA MAGAZZINO Apple: sconti pazzi a partire da -33%

Oggi Apple sta svuotando i suoi magazzini con sconti da far girare la testa! Su Amazon trovi tantissimi articoli top di gamma a prezzi davvero minini tra iPhone, AirTag, iPad e chi più ne ha più ne metta. Parliamo di occasioni irripetibili da cogliere al volo, non fartele scappare!

Tutti gli articoli Apple in mega offerta su Amazon

Eccco per te una selezione di articoli Apple che oggi trovi su Amazon a prezzi minimi grazie ad una serie di sconti straordinari. Approfitta il prima possibile di queste promozioni bomba, sono a tempo limitato!

Apple iPhone 15 (128 GB)

Apple iPhone 15 (128 GB) ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, a prova di schizzi. Oggi è disponibile a soli 749 euro con uno sconto del 23%.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

Le Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) sono comode da indossare tutto il giorno ed offrono un audio impeccabile. Oggi sono disponibili a soli 99 euro con uno sconto del 33%.

Apple AirTag in confezione da 4

Apple AirTag in confezione da 4 sono i localizzatori top di gamma che ti permettono di ricevere in automatico una notifica quando vengono rilevati da un dispositivo nella rete Dov’è. Oggi sono disponibili a soli 94 euro con uno sconto del 26%.

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023)

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) ha tutto l’essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Oggi è disponibile a soli 199 euro con uno sconto del 31%.

Apple iPhone 13 (128 GB)

L’Apple iPhone 13 (128 GB) ha un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4 e modalità Notte . Oggi è disponibile a soli 569 euro con uno sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.