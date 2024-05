Condizionatore portatile Electrolux a MENO DI META' PREZZO: risparmi 370€!

L’estate si avvicina e per non farsi trovare impreparati alle temperature in rialzo, non puoi farti scappare la mega offerta di Amazon sul Condizionatore portatile Electrolux! Oggi è disponibile a soli 329 euro con uno sconto bomba del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i gionri, approfittane il prima possibile!

Condizionatore portatile Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Condizionatore portatile Electrolux offre un raffreddamento superiore ed efficiente sotto il profilo energetico. Grazie al kit finestra Premium, puoi risparmiare fino al 28% in più di energia grazie alla minore quantità di infiltrazioni.

Si installa facilmente con il kit per finestre così da ottenere prestazioni di raffreddamento complete in estate. Inoltre, tramite l’App Electrolux, è possibile impostare la temperatura desiderata e programmare la modalità preferita anche da remoto.

Il raffredamento è ultra rapido: basti pensare che, ad esmepio, se la Temperatura ambiente è 26 °C e quella impostata è 24 °C, con il kit finestra Premium si raggiunge la temperatura impostata in 8 min, rispetto a 20 senza il kit.

Questo dispositivo, in più, è una soluzione super ecologica in quanto il gas sostenibile R290 riduce il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del condizionatore del 99,8% rispetto a quelli che utilizzano R410a.

Oltre ad essere super efficiente, il modello in sconto grantisce un potente flusso d’aria fresca in un comfort tranquillo e silenzioso, grazie a un basso livello di rumorosità.

