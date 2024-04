Apple Pencil di seconda generazione: la paghi solo 119€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon: la Apple Pencil di seconda generazione è in super sconto al prezzo spettacolare di soli 119,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Risparmierai tantissimo rispetto al valore di listino (che sarebbe di 149,00€) quindi cosa aspetti? Falla tua adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Se sei un creativo, uno studente o semplicemente ami prendere appunti o disegnare su iPad, allora non puoi proprio non acquistare questo fantastico accessorio.

Apple Pencil di seconda generazione: ecco perché comprarla

Con la Apple Pencil di seconda generazione, potrai esprimere la tua creatività con una precisione e una fluidità straordinarie. Va bene per disegnare, per perndere appunti o annotare documenti; la sensazione che ti restituirà sarà paragonabile a quella che si otterrebbe utilizzando una vera matita o un pennello. L’incredibile sensibilità alla pressione e l’inclinazione naturale ti permetteranno quindi di creare opere d’arte digitali con dettagli sorprendenti.

Grazie alla tecnologia magnetica, si aggancia saldamente al lato del tuo iPad Air o Pro (o mini, volendo), e sarà pronta per l’utilizzo in qualsiasi momento. Inoltre, il semplice attacco sul frame laterale consente anche la ricarica wireless, quindi non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue sessioni di disegno o studio.

Se sei uno studente o un professionista, non puoi farne a meno; potrai sottolineare testi e annotare documenti direttamente sul tuo iPad. Con la possibilità di cambiare rapidamente tra matita, evidenziatore e gomma, il tuo flusso di lavoro diventa più efficiente che mai. È compatibile con una vasta gamma di app per la creatività e la produttività.

È compatibile con una vasta gamma di app per la creatività e la produttività.

