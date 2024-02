Apple Pencil (prima generazione) scontata dell'11% su Amazon: se non ora, QUANDO la prendi?

L’Apple Pencil (Prima Generazione) rappresenta un’icona di innovazione nel mondo della creatività digitale. Progettato per lavorare in armonia con gli iPad, questo strumento offre un’esperienza di disegno e scrittura incredibilmente precisa e sensibile.

L’Apple Pencil è uno strumento preferito da artisti, designer e professionisti creativi di tutto il mondo. Con la sua risposta rapida e la sensibilità avanzata, offre un livello di controllo e dettaglio che soddisfa le esigenze degli utenti più esigenti. Oggi può essere tua a un prezzo super vantaggioso grazie allo sconto dell’11% su Amazon. Se fai in fretta la prendi a soli 97€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Apple Pencil (prima generazione) scontata del 19%

L’Apple Pencil è in grado di rilevare la pressione e l’inclinazione, consentendo di ottenere linee sottili o spesse a seconda della pressione applicata. Questa precisione offre un controllo completo sul tratto, rendendo l’esperienza di disegno e scrittura estremamente naturale.

Con la batteria ricaricabile integrata, l’Apple Pencil ti permette di lavorare senza interruzioni. Una carica rapida ti offre un’ulteriore dose di autonomia per continuare a disegnare, scrivere o annotare senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. La tecnologia Palm Rejection riconosce il tocco della penna evitando interferenze indesiderate quando appoggi la mano sullo schermo. Questa funzione ti consente di concentrarti completamente sul tuo lavoro, senza preoccuparti di movimenti accidentali.

L’Apple Pencil (Prima Generazione) include un adattatore da USB‑C, offrendo maggiore versatilità e compatibilità con gli ultimi modelli di iPad dotati di porta USB‑C. Puoi utilizzarlo senza problemi con il tuo iPad Pro più recente.

Se sei appassionato di disegno digitale, illustrazione o semplicemente vuoi prendere appunti in modo intuitivo, l’Apple Pencil (Prima Generazione) è un compagno ideale per il tuo iPad. Sperimenta il potenziale creativo al massimo con questo strumento che eleva la tua esperienza digitale. Non lasciartela sfuggire al prezzo scontatissimo di oggi, ovvero 97€ su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

