Apple SVENDE Mac mini a soli 579€: chip M2 e 8 GB di RAM

Hai bisogno di un dispositivo che non sia ingombrante come la maggior parte dei PC desktop attualmente in commercio? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon ha proprio la soluzione che fa per te con l’ottimo Mac mini con chip M2 all’incredibile prezzo di soli 579 euro, con un ottimo sconto del 21% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Mac mini: compatto ma potente

Il vero e proprio cuore pulsante di questo Mac mini risede nel suo chip M2, che garantisce delle prestazioni a dir poco formidabili: avrai la possibilità di avviare qualsiasi software, anche i programmi che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta. Il potente processore ti permette anche di giocare anche ai videogiochi di nuova generazione, avendo così accesso a centinaia di proposte diverse.

Per non parlare dell’SSD da 256 GB di memoria libera, dentro cui potrai archiviare tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro. La connettività è una delle parole chiave alla base di questo Mac mini, grazie alla presenza di ben quattro porte Thunderbolt e due porte USB-A, due porte HDMI e la Gigabit Ethernet, che insieme ti consentono di collegare qualsiasi accessorio o periferica che desideri, in base ai tuoi bisogni del momento, garantendoti anche una connessione internet rapida e stabile.

Puoi collegare Mac mini a qualsiasi display che desideri, risultando perfetto con un display Retina da 27 pollici, totalmente compatibile con il dispositivo. In questo caso puoi aggiungere diversi accessori wireless, come ad esempio la Magic Keyboard, che permette di aumentare a dismisura la tua produttività lavorativa e non solo.

Ti bastano poco più di 570 euro per portarti a casa uno dei migliori PC desktop, che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di spazio rispetto alle soluzioni con case ingombranti, preservando al tempo stesso la potenza: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo Mac mini in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.