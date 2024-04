Apple TV 4K (64 GB): a 159€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Oggi vogliamo parlarti di un gadget perfetto per l’intrattenimento multimediale; se vuoi un gadget pazzesco per rilassarti la sera sul divano, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze: la Apple TV 4K è ciò che farà al caso tuo. E ora, con un’offerta esclusiva su Amazon, puoi portartela a casa ad un prezzo di soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, avrai accesso poi a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Il modello in sconto è quello con 64 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi.

Apple TV 4K: a cosa serve?

Con la nuova Apple TV 4K, sarai in grado di immergerti in un mondo di dettagli cristallini e colori brillanti. Dispone della tecnologia 4K HDR, così ogni film, serie TV o video musicale lo vivrai come un’esperienza visiva senza pari. È dotata del processore A15 Bionic di Apple, così avrai sempre una potenza assurda e una velocità straordinaria. Le tue app preferite si apriranno istantaneamente, i giochi saranno fluidi e reattivi, ma non solo: in poche parole non dovrai più preoccuparti di buffering o lunghi tempi di attesa. Dalla Apple TV+, con le sue esclusive serie TV e film originali, a Netflix, Disney+, Prime Video e molti altri ancora; ci sarà sempre un hub dal quale potrai cercare ciò di cui avrai bisogno. La Apple TV è anche un centro per il gaming, magari con Apple Arcade.

Il telecomando Siri Remote ti permetterà di navigare nel sistema operativo con la tua voce. E con il Touchpad integrato, navigare tra i contenuti risulterà un gioco da ragazzi. Hai l’opportunità di avere la tua Apple TV 4K da 64 GB a un prezzo incredibile; su Amazon, puoi acquistarla per soli 159,00€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.