Apple TV+: guarda tutte le serie in catalogo con la prova gratuita di 7 giorni

Apple TV+, la piattaforma di video streaming della casa di Cupertino, si distingue rispetto agli altri servizi streaming più famosi come Netflix e Disney+ non solo per la qualità del suo catalogo ma anche per la prova gratuita offerta ai nuovi utenti.

In qualità di nuovo utente di Apple TV+ hai diritto a un periodo di prova della durata di sette giorni. Al termine puoi scegliere se confermare il rinnovo automatico a 9,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.

Le novità in arrivo su Apple TV+ nel mese di aprile

Un ottimo incentivo per provare Apple TV+ è l’arrivo della nuova serie Sugar, che farà il suo debutto sulla piattaforma venerdì 5 aprile. La serie tv ha per protagonista l’attore irlandese Colin Farrell e racconta le vicende di un investigatore privato impegnato in un caso che si rivelerà più complicato del previsto.

Una settimana più tardi, venerdì 12 aprile, un altro gigante del cinema bucherà letteralmente lo schermo di Apple TV+: stiamo parlando di Michael Douglas, che interpreterà il ruolo di protagonista nella miniserie dedicata a Benjamin Franklin, tra i più importanti inventori e politici della storia americana.

Sempre questo mese (mercoledì 3 aprile) poi ci sarà l’arrivo dei nuovi episodi di Loot – Una fortuna, la serie televisiva con protagonista l’attrice Maya Rudolph (vincitrice dell’Emmy).

A tutte le novità di aprile si aggiungono ovviamente tutti gli altri titoli in catalogo, tra cui Ted Lasso, Shrinking, Servant, Il serpente dell’Essex, Scissione, Little America e tanti altri ancora.

