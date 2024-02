Apple Watch SE (2° generazione 2023): OFFERTA BOMBA che non ricapita più!

Scegliere Apple significa non rinunciare a prodotti con un elevato tasso qualitativo. Uno di questi è l’Apple Watch SE 2023 di seconda generazione, uno smartwatch adatto a tutte le tue esigenze. Se hai bisogno di restare in forma, di monitorare costantemente la tua salute o chiamare aiuto in caso di emergenza, con Apple Watch SE 2023 di seconda generazione questo lo puoi fare.

L’offerta è disponibile solo per poche ore su Amazon con uno sconto del 24%, il prezzo per OGGI è di 219,90€.

Apple Watch SE 2023 2°generazione, i tuoi bisogni in un solo smartwatch

Con il suo quadrante di 40 mm, Apple Watch ti indica anche i parametri di Salute, ricevendo una notifica ogni volta che il battito cardiaco è irregolare o se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa. Inoltre, è possibile chiamare immediatamente aiuto in caso di cadute o incidenti con “SOS emergenze“.

Con Apple Watch puoi sbloccare facilmente il tuo Mac e pagare contactless tramite Apple Pay. Ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri ed è disponibile in quattro diverse colorazioni in base ai tuoi gusti personali. Apple Watch SE 2023 2° generazione richiede necessariamente iPhone XS o successivo con iOS 17 o successivo. Questo straordinario accessorio di Casa Apple può essere tuo a un prezzo che forse su Amazon non rivedremo più: 219,90€. Se avevi deciso di acquistarlo ti conviene farlo subito: nessuno vuole privarsi dell’offerta!

