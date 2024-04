Apple Watch SE (2022) da 44 mm: ecco perché comprarlo

Apple Watch SE (2023) con cassa da 44 mm color Midnight si porta a casa con un prezzo sensazionale grazie agli sconti folli di Amazon; il device infatti, è un wearable di punta dotato delle migliori caratteristiche tecniche, con un design minimal e mozzafiato, un’estetica degna di nota e un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Costa solo 279,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciatevelo sfuggire e acquistatelo adesso; il modello in sconto ha il cinturino Sport in silicone abbinato alla scocca del gadget. Con Amazon Prime poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, e avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fate presto, dunque: c’è anche la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Apple è il modello entry-level della line-up di punta del costruttore di Cupertino; vanta tantissimi sensori sotto la scocca. Con questo wearable infatti, potrete misurare il battito cardiaco, tenere traccia della qualità del vostro sonno ma anche dei progressi sportivi. Non di meno, avrete modo di usufruire di un sistema di notifiche puntuale ed eccellente.

Il gadget è sottile e leggero, pesa poco, ha una buona autonomia e si ricarica in un lampo; non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso. A soli 279,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.