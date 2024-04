Apple Watch SE (2023) da 40 mm: a soli 259€ è un BEST BUY

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch della mela potente, economico ma super performante. Si chiama Apple Watch SE (2023) e costa pochissimo grazie alle offerte folli del giorno presenti su Amazon. Di fatto, potrete portarvelo a casa con soli 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Couter presenti sul territorio italiano, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Ci sono tantissimi altri vantaggi dal noto portale di e-commerce americano quindi correte a prendere il dispositivo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. L’iterazione in offerta è quella con cassa da 40 mm color Galassia.

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Apple Watch SE (2023) è uno smartwatch economico ma potente; è il modello entry level della line-up di punta dell’azienda americana. C’è un processore performante sotto la scocca, il display è un pannello OLED e la scocca è da 40 mm (volendo c’è anche nella sua iterazione da 44 mm, in alte colorazion). Il cinturino abbinato è quello Sport in morbido silicone ma potrete comprarne altri da Amazon o dal sito ufficiale di Apple, senza problemi. L’autonomia è molto buona; con una singola carica si può fare un giorno di autonomia e troviamo tantissimi sensori evoluti sotto il pannello, che servono per monitorare il battito cardiaco, i progressi sportivi, ma non solo. Può gestire la qualità del vostro sonno, ma ancora; è un notificatore che vi darà la possibilità perfino di effettuare e ricevere telefonate grazie alla cassa e al microfono integrato.

Apple Watch SE (2023) viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate grazie a CreditLine di Cofidis. Cosa aspettate a comprarlo? Il modello da 40 mm costa solo 259,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.