Apple Watch SE (2023) da 40 mm: prezzo SUPER su Amazon per poche ore

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Apple Watch SE (2023) con cassa da 40 mm color Galassia, cinturino Sport abbinato e modem Wi-Fi al seguito, costa solo 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con il 17% di sconto sul valore di listino; mica poco, se ci pensate perché a questa cirfa vi porterete a casa un device veramente completo, capace di fare di tutto, con un prezzo irrisorio e una serie di caratteristiche tecniche degne di nota. Anche il design è minimal ed elegante, pensato per la vita di tutti i giorni, con tanti quadranti da scegliere e personalizzare in base al proprio umore o al proprio outfit. Se siete interessati/e all’acquisto, fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Apple in questione ha una scocca in alluminio satinato molto resistente e robusta al tatto, oltre che elegante. Di fatto, si può scegliere in tre eleganti colorazioni ma il modello che è in sconto (del 17%, ad essere precisi), è quello in colorazione Galassia con dimensione di 40 mm. Lo schermo è un pannello OLED risoluto e avanzatissimo, ricco di tecnologia, e ci sono tanti sensori sotto la cassa, volti a tenere traccia dello stato di salute e benessere personale. È anche una fitness tracker di altissimo profilo, in grado di gestire al meglio i progressi sportivi. Come non citare poi la possibilità di fare e ricevere telefonate (con la presenza dell’iPhone compatibile vicino) grazie al modem preposto.

Apple Watch SE (2023) con cassa da 40 mm costa solo 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte. A questa cifra non potete non prenderlo in considerazione.

