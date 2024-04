Apple Watch SE (2023) da 44 mm a soli 259€: BEST BUY assoluto

Il meraviglisoo Apple Watch SE (2023), nella sua iterazione con cassa Midnight da 44 mm, costa solo 259,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali. È piccolo e leggero, compatto ma con uno schermo abbastanza grande per la visualizzazione delle notifiche e per la lettura dei dati, anche al volo. C’è un chipset potente sotto la scocca, con tanti sensori evoluti che servono per la misurazione dei dati sanitari, per il benessere fisico, per la gestione degli allenamenti e per tenere traccia della qualità del sonno, ma non solo. Questo è un notificatore di altissimo profilo che vi consentirà di leggere e vedere le notifiche provenienti dai social network, le chiamate e i messaggi in entrata, ma non finisce qui. Insomma, è un best buy su tutta la linea: compratelo adesso.

Apple Watch SE (2023), compratelo adesso

Lo smartwatch di Apple in questione è il modello entry level della line-up; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose, citiamo la possibilità di usufruire di un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

