Apple Watch SE è lo smartwatch DEI SOGNI: su Amazon in promo DA ACCHIAPPARE (-10%)

Finalmente l’Apple Watch SE di seconda generazione può essere tuo ad un prezzo poche volte così basso. Per un affarone assoluto che non puoi lasciarti sfuggire, su Amazon è già partito il countdown! Grazie al ribasso del 10%, te lo porti a casa al prezzo folle di 259,00 euro. Nulla considerate le sue enormi potenzialità e il suo design ergonomico e facile da portare in giro. Disponibile nella colorazione Galassia, ti darà modo di godere di strumenti mai così efficienti. Fatti furbo e compralo subito, col cinturino sport e la cassa da 40 mm farai un figurone.

Apple Watch SE è l’alleato perfetto per l’allenamento e il fashion

Se da un lato Apple ha voluto puntare su specifiche tecniche per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, dall’altro non poteva mancare il focus solito sull’eleganza e sul fashion. Con un design ancora una volta rivisto e mai così stiloso. La cassa è disponibile in tre colori con il retro in tinta. Il cinturino Sport è facile da indossare, comodissimo e nella colorazione Galassia dà il meglio di sé.

Passando alla scheda tecnica vera e propria, con il sistema operativo watchOS 10 hai modo di personalizzare completamente qualsiasi cosa. Dal quadrante alla Raccolta smart, passando per le app che sono state ridisegnate. Presenti le funzioni per la salute e la sicurezza come l’SOS emergenze, che si può attivare anche incasso di rilevamento cadute o incidenti.

Con l’acquisto avrai 3 mesi gratis di Apple Fitness+, così da poter essere seguito come se avessi di fianco a voi un personal trainer. Tra monitoraggio dei parametri vitali e report sulla qualità del sonno, non ti mancherà mai nulla. Infine menzioniamo le funzionalità uniche collegando un iPhone, come le notifiche in tempo reale, la possibilità di rispondere alle chiamate, di cambiare canzone in riproduzione e via dicendo.

Compralo subito prima che sia troppo tardi, avrai l’Apple Watch dei tuoi sogni ad un prezzo magico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.