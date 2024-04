Apple Watch SE in SCONTO SUPER: il prezzo migliore CE L'HA AMAZON

Amazon ha voluto ancora una volta esagerare, mettendo in vendita l’Apple Watch SE di 2° generazione lanciato nel 2023 ad un prezzo imperdibile. Solo oggi, lo può ricevere a casa pagando solamente 239,00 euro. Con lo sconto totale del 17%, vai a risparmiare ben 50 euro sul prezzo di listino! E trovi inclusa anche la consegna a casa gratuita e veloce in appena 24 ore. Disponibile con il cinturino Sport color Galassia, saprà fornirti il massimo delle prestazioni con un design senza precedenti. Fatti furbo e acquistalo subito, ad un costo così basso diventa di diritto un best buy della piattaforma.

Apple Watch SE 2: prestazioni ancor migliori con l’iconico design Sport

Definito da molti come il miglior smartwatch attualmente in circolazione, questo Apple Watch SE è l’acquisto perfetto da fare per te o come regalo ad un proprio caro. Bellissimo da vedere ed incredibilmente stizzoso, ha una cassa da 40 mm resistente all’acqua fino a 50 metri e con un sistema operativo di ultima generazione. Grazie a watchOS, infatti, puoi godere di funzionalità uniche e sfruttare la compatibilità totale con tutti gli altri device dell’azienda.

Facile da personalizzare coi suoi cinturini intercambiabili, ha numerosi stili del quadrante che si possono modificare in qualche istante. Sia coi temi preimpostati che con le tue foto preferite. Ma il grande punto di forza sono le sue funzionalità legate al fitness. Con l’app Allenamento che saprà seguire tutti i tuoi progressi, grazie ai suoi parametri evoluti per darti più informazioni sulle tue performance. E hai anche 3 mesi gratis di Apple Fitness+. Non mancano le funzionalità legate alla sicurezza, con l’SOS emergenze che si attiva in automatico col Rilevamento cadute e Rilevamento incidenti attivi.

Non fartelo scappare, con 50 euro di sconto trovi il prezzo migliore di tutti attualmente sul mercato.

