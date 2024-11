Apple Watch Series 10: lo smartwatch più innovativo è tuo con una spesa minima

Ecco per te un orologio smart all’avanguardia che ti accompagnerà non solo nelle tue attività sportive, ma anche nella vita di tutti i giorni! Si tratta dell’Apple Watch Series 10, al momento disponibile su Amazon a soli 539 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Apple Watch Series 10: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Series 10 è uno degli orologi smart più innovativi in circolazione, ed oggi può essere tuo ad un prezzo super conveniente.

In primis vanta un display fino al 30% più ampio rispetto al modello precedente, con un design più sottile, leggero e comodo così da risultare estremamente confortevole sia negli allenamenti e nell’uso quotidiano in generale.

Questo gadget è perfetto per tenere sotto controllo lo stato di salute in generale: sfruttando l’app Parametri Vitali potrai conoscere dati sanitari registrati durante il sonno, come il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, e ricevere notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.

Allo stesso tempo, lo smartwatch ti segue in tutte le tue attività sportive: è possibile utilizzare l’app Allenamento per tenere d’occhio parametri evoluti sulle tue performance e monitora l’intensità degli esercizi con il carico di allenamento. Tra l’altro è dotato anche di nuovi sensori di profondità e di temperatura dell’acqua pensati per chi pratica nuoto.

