Apple Watch Series 9 (41 mm): a soli 419€ è da comprare SUBITO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con scocca da 41 mm color Galassia (con cinturino Sport in silicone abbinato), si trova in sconto al prezzo speciale di soli 419,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 9%. Cosa aspettate quindi? Correte a prenderlo prima che sia troppo tardi e termini la promo dedicata o prima che finiscano le scorte disponibili. Ci sono tantissimi vantaggi se lo prenderete dal noto portale di e-commerce quindi fate presto.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Apple è un prodotto di altissimo pregio; viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata (presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, per merito del servizio di Prime, ma non finisce qui. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) così il tutto non graverà troppo sulle vostre finanze. Con il costruttore avrete diritto ad un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

Apple Watch Series 9 è un notificatore che vi permetterà di rispondere alle telefonate e ai messaggi (con l’ausilio dell’iPhone connesso nelle vicinanze), vi consentirà di effettuare la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, potrete monitorare il battito cardiaco e, infine, avrete modo di tenere traccia della qualità del vostro sonno. Insomma, questo e molto altro è il device che vi suggeriamo: prendetelo adesso a soli 419,00€ su Amazon, IVA inclusa.

