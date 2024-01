Apple Watch Series 9 da 41mm al MINIMO STORICO su Amazon (399€)

Il nuovo Apple Watch Series 9, nella versione GPS da 41 mm, è in offerta su Amazon a 399 euro, il nuovo minimo storico, per effetto del 13% di sconto sul prezzo più basso recente di 459 euro. È acquistabile anche a rate, a partire da 79,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Le novità di maggior rilievo dell’ultimo modello di Apple Watch sono lo schermo più luminoso, il processore Apple S9 e l’innovativa funzione Double Tap. Per quanto riguarda il resto, Series 9 mantiene il design iconico e le stesse dimensioni di Watch 8, così come la durata della batteria.

Apple Watch Series 9 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Uno dei principali punti di forza di Watch 9 è lo schermo OLED. La luminosità di picco raggiunge i 2000 nit, il doppio rispetto al modello della generazione precedente, in modo da rendere il quadrante leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

L’altro elemento distintivo è il nuovo processore proprietario S9. La sua introduzione rende lo smartwatch ancora più veloce, intuitivo e versatile rispetto al passato, e che dà il via libera a nuove funzioni innovative.

Una su tutte il doppio tap, ribattezzato da Apple come il tocco magico. Ora usare Apple Watch quando si ha le mani occupate è più semplice, dato che è possibile rispondere a una chiamata, far partire o fermare la musica, aprire una notifica e tanto altro ancora con un semplice doppio tap unendo pollice e indice.

Apple Watch Series 9, il nuovo indossabile della casa di Cupertino, è in offerta a soli 399 euro sul sito amazon.it, anche in 5 rate. Venduto e spedito da Amazon, è il prezzo più basso di sempre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.