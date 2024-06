Apple Watch Ultra 1 ricondizionato COME NUOVO in OFFERTA TOP

Ecco per te un compagno di allenamento perfetto che non ti abbandonerà mai! Si tratta dell’Apple Watch Ultra 1 ricondizionato, oggi in offertona su eBay a soli 522 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo RICONDIZIONATO24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è davvero conveniente, non fartela scappare!

Apple Watch Ultra 1 ricondizionato: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Ultra 1 ricondizionato in super offerta su eBay si trova in condizioni eccellenti ed è completamente funzionante.

Questo modello GPS offre non solo prestazioni avanzate, ma anche uno stile distintivo grazie al suo cinturino color ocean blu. Si tratta di un prodotto ricondizionato di livello top, privo di graffi e con un’estetica perfetta, garantendo un funzionamento al 100% come un dispositivo nuovo.

Dotato di un potente processore e una serie di funzionalità all’avanguardia, l’Apple Watch Ultra 2022 ti offre prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione: monitora le tue attività fisiche, ricevi notifiche in tempo reale e gestisci le tue comunicazioni con facilità, tutto al polso.

In più, grazie alla connettività GPS + Cellular, puoi lasciare a casa il tuo telefono e rimanere sempre connesso in quanto potrai ricevere chiamate, messaggi e notifiche direttamente sull’orologio, oltre ad ascoltare la tua musica preferita in streaming.

Questo gioiellino è anche il tuo compagno ideale per mantenere uno stile di vita sano e attivo in grado di monitorare il tuo battito cardiaco, tracciare le tue attività fisiche e inviare avvisi personalizzati per restare motivato e in forma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.