Apple Watch Ultra 2: lo smartwatch perfetto per le tue avventure in promo speciale

A Natale vuoi regalare uno smartwatch top di gamma ad una persona speciale? Allora punta tutto sull'Apple Watch Ultra 2



Apple Watch Ultra 2: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Ultra 2 è un piccolo gioiellino della tecnologia capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente in tutti i momenti della giornata.

Questo modello ha una cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, con vetro anteriore in cristallo di zaffiro e un tasto Azione personalizzabile per avere subito sottomano diverse funzioni. In più vanta una resistenza all’acqua fino a 100 metri, quindi è perfetto da utilizzare anche al mare o in piscina.

Allo stesso tempo, è dotato di un display Retina always on ultrabrillante con GPS di precisione a doppia frequenza estremamente accurato e una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. L’autonomia è un altro fiore all’occhiello dell’orologio in quanto garantisce fino a 36 ore di durata con l’utilizzo standard, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.

In più, lo smartwatch è un ottimo compagno per la tua attività fisica grazie all’app Allenamento dove è possibile trovare zone di frequenza cardiaca, workout personalizzati e carico di allenamento ogni volta che vuoi.

