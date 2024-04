Apple Watch Ultra 2: sconto FOLLE su Amazon, oggi costa solo 849€

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando oggi in merito al potentissimo Apple Watch Ultra 2. Nello specifico, il modello con cintruino Ocean arancione, con modem Cellular al seguito. si porta a casa con soli 849,00€, IVA inclusa, grazie agli sconti folli di Amazon.

Apple Watch Ultra 2 su Amazon: ecco perché comprarlo

Acquistando questo prodotto dal noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo alla consegna celere e immediata (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) grazie al servizio di Prime. Non dovrete spendere un singolo centesimo in più per farlo vostro, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro 14 giorni dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati. Infine, avrete modo di beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Questo è il miglior wearable della mela, ma siate veloci: non sappiamo quanto durerà ancora la promo dedicata.

Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch veramente bellissimo, dotato di uno schermo OLED da circa 2 pollici con Always On Display, con luminosità di picco di 3000 nit, con una scocca in titanio aerospaziale che assicura una robustezza senza eguali. C’è poi un pulsante Azione per le operazioni più immediate, troviamo tantissimi snsori evoluti sotto la cassa che servono per monitore al meglio i parametri vitali, quelli legati al fitness e non solo. Infine, questo è un notificatore che, grazie all’ausilio della eSIM compatibile, avrete modo di utilizzare fuori casa senza aver l’iPhone connesso insieme a voi. A soli 849,00€ al posto di 909,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da acquistare subito, ma siate veloci.

