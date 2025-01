Applica il codice promo eBay per avere l'Apple iPhone 16 Pro a prezzo stracciato

Su eBay sono partiti dei saldi eccezionali su una serie di gadget tech che non puoi farti scappare! Oggi, ad esempio, l’Apple iPhone 16 Pro è disponibile a soli 1.125 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo CRAZYSALDI25PC al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita e potrai effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta subito del coupon per accaparrarti l’ultimo gioiellino della Apple con una spesa minima.

Apple iPhone 16 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro è l’ultimissimo smartphone lanciato dalla Apple, famoso per una serie di caratteristiche tecniche mai viste prima!

Grazie al Sistema operativo iOS 18 garantisce prestazioni fenomenali che permettono di eseguire qualsiasi cosa nella massima efficienza e velocità. Inoltre ha una memoria interna da 256 GB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuti in maniera veloce e sicura.

Allo stesso tempo il suo display Tipo LTPO Super Retina XDR OLED garantisce una visualizzazione impeccabile con immagini dai colori brillanti e i particolari minuziosi anch sotto la luce diretta del sole. In più potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video di livello professionale con il sistema evoluto di fotocamere che permette di scattare sia panoramiche che selfie eccezionali in qualsiasi condizione di luce esterna.

Anche il design non è da meno con la protezione IP68 che rende lo smartphone resistente a polvere e acqua: questo vuol dire che potrai trasportarlo ovunque sempre nella massima sicurezza.

Oggi l’Apple iPhone 16 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.125 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo CRAZYSALDI25PC al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita e potrai effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta subito del coupon per accaparrarti l’ultimo gioiellino della Apple con una spesa minima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.