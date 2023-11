Approfitta del Black Friday di Semrush per diventare un guru della SEO

Semrush, la piattaforma SEO leader del mercato, ha lanciato a sorpresa la promozione del Black Friday: fino a $900 di sconto sul piano Guru, in offerta a $2.100 l’anno invece di $2.999, grazie al 30% di sconto. Stessa scontistica applicata anche al piano Pro, oggi disponibile a $1.092 anziché $1.559.

Se hai da poco aperto una nuova attività sul web o desideri incrementare il traffico organico – e di conseguenza i guadagni – di un progetto online già avviato, Semrush offre tutta una serie di strumenti professionali per la SEO che ti aiuteranno a raggiungere (e superare) i tuoi obiettivi. L’offerta del Black Friday è disponibile su questa pagina.

I piani Pro e Guru di Semrush in sconto del 30% per il Black Friday

Il piano Pro di Semrush è la soluzione migliore per le nuove attività e per i piccoli team, con avanzati strumenti per la SEO come l’analisi dei competitor, dei backlink e del pay-per-click, una delle modalità di acquisto e pagamento della pubblicità più diffuse online.

Semrush Guru si rivolge ad attività già avviate che vogliono incrementare ulteriormente i loro guadagni. Include tutto cioè che è presente nel pacchetto Pro, a cui aggiunge strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale e un utilizzo con minori restrizioni delle principali funzionalità di cui è dotata la soluzione all-in-one statunitense per il digital marketing.

Mai come nel 2024 la SEO sarà fondamentale per affrontare le sfide presenti e del futuro, in un mercato in continua evoluzione dove la concorrenza è più agguerrita che mai.

Puoi attivare lo sconto del Black Friday di Semrush su questa pagina. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 1 dicembre.

