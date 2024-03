Apri il conto Crédit Agricole: ancora per poco ottieni buoni Amazon

Con Crédit Agricole, puoi rivoluzionare il modo in cui gestisci i tuoi risparmi. Oggi c’è anche un’opportunità unica: aprendo il conto corrente online hai dei grandi vantaggi, inclusa la possibilità di ottenere dei buoni Amazon. Ecco come funziona.

I vantaggi di aprire un conto corrente Crédit Agricole

Aprire un conto con noi non è mai stato così vantaggioso. Immagina di poter accumulare buoni Amazon fino a 250€, semplicemente invitando i tuoi amici o sfruttando al meglio la Carta Debit Visa. Sì, hai capito bene: fino a 150€ in buoni Amazon invitando solamente 6 amici e ulteriori 100€ facendo acquisti con la carta per un totale di 1000€. È l’occasione perfetta per ottimizzare i tuoi acquisti su Amazon.

Ma non finisce qui. Crédit Agricole è sinonimo di sicurezza e convenienza, e con il conto corrente online hai un canone annuo completamente gratuito per i primi due anni, oltre a una serie di servizi senza costi aggiuntivi. E per i più attenti al futuro, il conto deposito garantisce un rendimento del 3,8% annuo lordo sui tuoi depositi per sei mesi, permettendoti di far crescere i tuoi risparmi in tutta tranquillità.

Non perdere l’opportunità di entrare a far parte della grande famiglia Crédit Agricole. La promozione è valida fino al 28 marzo 2024, esclusivamente online. E se hai bisogno di assistenza, ricorda che un consulente dedicato ti aspetta nella filiale più vicina, pronto a rispondere a tutte le tue domande.

L’apertura del conto è semplice e si svolge completamente online. In pochi e semplici passi potrai completare la procedura, senza l’invio di documenti cartacei o lungaggini burocratiche.

Per questi motivi, che tu sia un accanito shopper online o una persona che vuole incrementare i propri risparmi, aprire un conto corrente Crédit Agricole è una scelta intelligente. Visita ora il sito ufficiale e apri il conto corrente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.