Shiba Inu fa un annuncio importante sullo Shibarium: SHIB può raggiungere $ 0,0001 a maggio?

Shiba Inu (SHIB), la popolare criptovaluta ispirata ai meme, è sul punto di ottenere un aggiornamento significativo alla sua piattaforma Shibarium. In un recente annuncio, il team di Shiba Inu ha rivelato che è prevista l’entrata in funzione di un hard fork il 2 maggio.

L’aggiornamento introdurrà una serie di nuove funzionalità. Queste funzionalità mirano a migliorare l’esperienza dell’utente e a potenziare la community di innovatori e sviluppatori.

L’hard fork è anche considerato un aggiornamento necessario per sbloccare funzionalità di livello successivo nella rete Shibarium. Mira inoltre a fornire nuovo valore e semplificare il coinvolgimento con la piattaforma.

L’update implementerà tempi di elaborazione dei blocchi più rapidi e commissioni di transazione più prevedibili. Ciò risponderà al feedback della community e migliorerà l’usabilità e le prestazioni della piattaforma.

Uno dei cambiamenti chiave introdotti dall’hard fork è l’attenuazione delle variazioni delle commissioni di transazione. Ciò aiuterà durante i periodi di traffico intenso e garantirà che i costi rimangano prevedibili ed equi per tutti gli utenti, rendendo la piattaforma più conveniente e accessibile.

Il team di Shiba Inu sottolinea che questi cambiamenti non solo renderanno Shibarium più facile da usare ma anche più robusto e sicuro, fornendo agli utenti i migliori strumenti per costruire e innovare.

Shiba Inu può raggiungere $ 0,0001 a maggio?

Con l’imminente aggiornamento dello Shibarium che sta generando entusiasmo all’interno della comunità Shiba Inu, molti investitori e appassionati stanno speculando sul potenziale impatto sul prezzo di SHIB. La domanda che tutti si pongono è se SHIB riuscirà a raggiungere l’agognata soglia di 0,0001 dollari a maggio.

Sebbene sia difficile prevedere gli esatti movimenti dei prezzi delle criptovalute, l’aggiornamento dello Shibarium potrebbe potenzialmente fungere da catalizzatore per la crescita di SHIB. L’esperienza utente migliorata, la maggiore sicurezza e la maggiore efficienza apportate dall’hard fork potrebbero attrarre più sviluppatori e utenti sulla piattaforma. Ciò potrebbe portare a una maggiore adozione e domanda di SHIB.

Inoltre, l’attenuazione delle commissioni di transazione e l’incorporazione di pratiche all’avanguardia potrebbero rendere Shibarium un’opzione più attraente per sviluppatori e aziende. Questa maggiore attività e utilità potrebbero potenzialmente aumentare il valore di SHIB.

Dogeverse è la meme coin pronta ad esplodere?

A proposito di meme coin a tema cane, Dogeverse è il nuovo progetto che sta facendo parlare di sé nel settore delle crypto con una prevendita di successo che ha raccolto più di 10 milioni di dollari.

Attualmente, il prezzo di Dogeverse è stabile a 0,0003 $ ma è pronto ad aumentare man mano che la presale passa agli step successivi. Chi investe nel progetto durante la fase di prevendita potrà mettere in staking i token e sfruttare un APY del 111%.

Ma cos’ha di così importante Dogeverse? Dogeverse è una delle prime meme coin multi-chain che supporta ben 6 catene: Ethereum (ETH, Ethereum), come Layer 1, BNB (Binance) Smart Chain, Solana (SOL, Solana), Avalanche (AVAX, Avalanche) e Polygon (MATIC, come Layer 2). Si tratta di una funzionalità nota anche come utility multi-bridge che consentirà alla community di $DOGEVERSE di puntare in alto, anche dopo che avverranno le quotazioni su alcuni dei principali exchange.