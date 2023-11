Grazie a questa macchina da caffè Espresso Ariete in OFFERTA avrai il bar in casa!

Per quanti amano gustare il caffè espresso napoletano, ma non vorrebbero essere costretti ad andare al bar per averlo, suggeriamo questa Ariete Espresso Slim Metal 1381, una Macchina da Caffè con Manometro, proprio come quella del bar! Compatibile con Caffè in Polvere e Cialde ESE, 15 Bar Massime, può fare fino a 2 tazzine, vanta anche la Lancia per Cappuccino. Potenza 1300 W, elegante color Silver per non guastare il design della cucina. Oggi la paghi solo 122,41 euro, grazie allo sconto del 37%! Puoi anche pensare di regalarla a Natale, visto che Amazon ha prolungato la restituzione entro il 31 gennaio 2024!

Ariete Espresso Slim Metal 1381: le caratteristiche

La macchina manuale Ariete Espresso Slim Metal 1381 è adatta a tutte le cucine per le sue forme compatte, è possibile riporla in qualsiasi angolo della cucina senza rinunciare a spazio prezioso. Le dimensioni sono: 34 x 14 x 29 cm. Inoltre, si propone in un elegante color silver. Grazie al dispositivo Maxi-Cappuccino e all’erogatore dell’acqua calda, prepari cremosi cappuccini e delicati tè, infusi e tisane.

Con il manometro professionale controlli parametri di acqua, quantità di caffè e pressione del caffè. E’ compatibile con cialde ESE e caffè in polvere, possibilità di regolare l’altezza del caffè e l’altezza del raccogli gocce per ogni tazza. Risparmi anche in bolletta, dato che prevede il sistema di spegnimento automatico dopo 25 minuti, sistema anti-goccia e spia per la pulizia che ti avvisa quando è il momento di pulirla.

