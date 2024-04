Purificatore d'Aria Electrolux: il prezzo crolla del 42 PER CENTO! Mai così basso!

Le nostre case sono piene di elettrodomestici, non sappiamo dove metterli, e il bello è che anche se perfettamente, li andiamo a ricomprare se non sono smart. Vale per tutto, dalla TV, al citofono, passando per serrature e lampadine led. Una cosa è troppo spesso trascurata, ma da sempre di fondamentale importanza, e non solo dopo il covid. Manca un bel purificatore d’aria! Se spazziamo, diamo lo straccio e spolveriamo, magari con un robot ultra tecnologico, perché non pulire anche in aria? Anzi, perché non pulire anche l’aria in casa? Facciamo spendendo poco comprando il purificatore d’aria Electrolux FA31-201GY, che oggi ha uno sconto a dir poco clamoroso: MENO 42%! Il prezzo di listino crolla da 210 euro a 121,52 euro! Occasione unica pe vivere in un ambiente sano e salubre!

Aria pulita… finalmente!

Il purificatore d’aria Electrolux FA31-201GY è un elettrodomestico davvero insostituibile. È dotato di un filtro multi-strato che cattura le micro-particelle di polvere, i cattivi odori e le sostanze dannose contenute nell’aria. Il filtro che cattura tutte queste sostanze è di lunga durata, circa 12 mesi. La sostituzione è facile, e soprattutto Electrolux FA31-201GY ci notifica quando deve essere effettuata in modo tempestivo in modo da non comprometterne l’efficacia.

Ma come funziona Electrolux FA31-201GY? L’uscita a spirale crea un vortice verso l’alto che diffonde e fa circolare l’aria purificata nella stanza in modo efficace ed omogeneo, andando quindi a pulire in modo decisamente efficace e capillare.

Molti credono che i purificatori d’aria avendo una ventola come cuore delle proprie funzionalità siano piuttosto rumorosi, soprattutto se posizionati in spazi stretti. Electrolux FA31-201GY non lo è per nulla: soli 26 dB se impostato in modalità silenziosa e 49dB di picco alla massima potenza, valore paragonabile a due persone che parlano.

Purificatore d’aria Electrolux FA31-201GY: sconto a dir poco clamoroso: MENO 42%! Il prezzo di listino crolla da 210 euro a 121,52 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.