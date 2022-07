Arlo Essential Indoor con visione notturna e sirena ad un prezzo FOLLE su Amazon

La videocamera Arlo Essential per interni è stata premiata come CES Innovation Award Honoree 2021 e vincitrice del TWICE Picks Award. Offre un design elegante integrando alcune funzionalità molto utili per la sorveglianza domestica e indoor. Disponibile in bianco e nero, la telecamera è dotata di un versatile supporto girevole integrato che consente agli utenti di inclinare e montare il dispositivo su pareti per posizionarla su qualsiasi superficie. Acquistala ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 129,99€.

Il servizio AI e CV Arlo Smart, completa l’offerta per offrire una protezione totale. Gli utenti riceveranno una prova gratuita di tre mesi di Arlo Smart inclusa nell’acquisto della videocamera. Arlo Smart offre un’archiviazione cloud continua di 30 giorni di registrazioni video HD 1080p. Inoltre, grazie alle notifiche intelligenti e personalizzabili riuscirai a rilevare persone e animali all’interno della casa senza nessuna difficoltà. In caso necessario, la funzione SOS di Arlo consente alla videocamera di collegarsi direttamente ai servizi di emergenza locali invece di aspettare di essere reindirizzati dalla posizione collegata al proprio smartphone. Controllato interamente tramite l’app Arlo, gli utenti possono visualizzare facilmente streaming live e registrazioni, regolare le impostazioni della videocamera o accedere alle registrazioni cloud.

Le caratteristiche della videocamera per interni Arlo Essential includono:

Fotocamera ad alta definizione : cattura dettagli nitidi in alta definizione con la possibilità di registrare video a 1080p;

: cattura dettagli nitidi in alta definizione con la possibilità di registrare video a 1080p; Rilevamento movimento e avvisi : avvisi inviati direttamente al telefono quando viene rilevato un movimento;

: avvisi inviati direttamente al telefono quando viene rilevato un movimento; Audio a 2 vie : ascolta e parla chiaramente ai visitatori con una qualità audio superiore;

: ascolta e parla chiaramente ai visitatori con una qualità audio superiore; Visione notturna : guarda di notte, anche senza luce, grazie alla visione notturna in bianco e nero che si accende automaticamente quando fa buio;

: guarda di notte, anche senza luce, grazie alla visione notturna in bianco e nero che si accende automaticamente quando fa buio; Sirena incorporata : la sirena può essere attivata automaticamente o manualmente dall’app;

: la sirena può essere attivata automaticamente o manualmente dall’app; Angolo di visione di 130° : tieni d’occhio più di ciò che conta con un campo visivo più ampio;

: tieni d’occhio più di ciò che conta con un campo visivo più ampio; Compatibilità con la piattaforma: funziona con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT;

Puoi acquistarla ora su Amazon grazie allo sconto del 38% e se attivi l’abbonamento Prime la spedizione è gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.