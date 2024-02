Armored Core VI per PS5, bello, difficile e super scontato Amazon!

Armored Core VI: Fires of Rubicon è pura magia From Software. Uno dei loro franchise storici più amati arriva su PS5 e lo fa come la casa giapponese sa fare. Ovvero un gioco difficile, dal tasso di sfida bello alto, e ovviamente rigiocabilissimo per sbloccare tutto e scoprire tutti i segreti. Non è un semplice Dark Souls con i mech, c’è molto di più, a partire da un sistema di combattimento tanto facile da apprendere quanto complesso da padroneggiare al meglio, dove la ricca customizzazione dei robot fa la differenza. E la differenza la fa anche il prezzo, SUPER SCONTATO Amazon MENO 29%, da 69,99 euro passa a 35,78 euro! Se vi piacciono i giochi belli tosti di From Software Armored Core VI: Fires of Rubicon è quello che fa per voi!

Offerta imperdibile

La serie Armored Core è conosciuta per essere una serie di videogiochi di combattimento mech sviluppata da FromSoftware. Il gioco si svolge in un futuro distopico in cui i giocatori possono personalizzare e pilotare mech chiamati Armored Core per partecipare a missioni di guerra. Armored Core combina azione frenetica, personalizzazione dettagliata dei mech e una trama avvincente.

In Armored Core VI: Fires of Rubicon (l’offerta riguarda la Launch Edition, ancora meglio!) le caratteristiche tipiche del franchise vengono portate al loro massimo, sfruttando al massimo le potenzialità delle nuove console come la PlayStation 5.

Le caratteristiche più importanti sono:

Battaglie omnidirezionali: i combattimenti avvengono sia a terra che in aria, dando vita ad una vera e propria danza di guerra, tra scatti fulminei, rapide schivate, balzi in aria e veloci planate.

Personalizzazione in base allo stile di gioco: il complesso e profondo sistema di customizzazione è capace di modificare radicalmente la strategia di gioco, la manovrabilità e lo stile di combattimento.

Una storia avvincente, mai banale e adulta, in pieno stile From Software

Se siete fan di From Software non dovete lasciarvi scappare questa loro ennesima perla dal nome di Armored Core VI: Fires of Rubicon! Se non lo siete, ma volete mettervi alla prova con un gioco bello tosto ma estremamente gratificante Armored Core VI: Fires of Rubicon è perfetto per per voi. Ed anche super scontato Amazon!

