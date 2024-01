Arriva Blackview BL9000, il rugged PREMIUM con 2 display

Blackview, noto per essere un pioniere nel campo dei telefoni rugged, sta per lanciare il suo primo smartphone rugged 5G di fascia alta, il Blackview BL9000. Questo dispositivo si distingue per il suo design innovativo a doppio schermo, promettendo di offrire agli utenti un’esperienza di vita digitale robusta e all’avanguardia grazie alla connettività 5G.

Caratteristiche Principali del Blackview BL9000:

Design Innovativo a Doppio Schermo: Il BL9000 si distingue per il suo design a doppio schermo. Oltre a mostrare l’ora, il display secondario funge da lettore musicale, contapassi, visualizzatore meteo, bussola e fotocamera. Performance di Alto Livello: Il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal chipset MediaTek 5G Dimensity 8020, con fino a 24GB (12GB + 12GB di espansione) di RAM LPDDR4x e 512GB di memoria UFS 3.1. Supporterà il WiFi 6 dual-band e avrà motori lineari X-axis per un’esperienza di gioco immersiva. Sarà dotato di una batteria da 8800mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W e ricarica inversa a 5W. Fotocamera Rivoluzionaria: Il BL9000 dovrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera selfie da 50 MP, una fotocamera posteriore Samsung® ISOCELL GN5 da 50 MP con OIS anti-shake e una fotocamera grandangolare da 13MP. Entrambe le fotocamere, frontale e posteriore, dovrebbero supportare la registrazione video 4K. Durabilità di Fascia Alta: Il telefono è progettato per essere robusto, con una cornice in alluminio e angoli rinforzati in gomma. Sarà certificato secondo i test militari MIL-SPEC 810H e avrà le certificazioni IP68 e IP69K. Il display sarà protetto dal Gorilla® Glass 7(Victus®) e supporterà la modalità guanti 2.0. Sistema Operativo Avanzato: Il BL9000 utilizzerà DokeOS 4.0 basato su Android 13, che promette miglioramenti in termini di fluidità, comodità, privacy e personalizzazione.

Prezzo e Disponibilità:

Il Blackview BL9000, inizialmente in vendita a $659.98, verrà lanciato il 15 gennaio a un prezzo speciale di$329.99, con uno sconto del 50% dal 17 al 19 gennaio 2024. I primi 500 acquirenti potranno acquistarlo a $299.99, e i primi 100 ordini riceveranno in omaggio gli Airbuds8.