Arriva il Montecarlo Rolex Masters: dove vedere il ritorno in campo di Sinner

Prende il via in queste ore il Montecarlo Rolex Masters, nuovo appuntamento del circuito ATP di tennis che si concluderà domenica 14 aprile con la finale. Sulla terra rossa di Montecarlo sarà, senza dubbio, Jannik Sinner il protagonista più atteso.

Il campione italiano, anche in caso di vittoria, non potrà conquistare la prima posizione in classifica ATP. Il torneo, in ogni caso, rappresenta un appuntamento importantissimo per Sinner che viene dalle vittorie agli Australian Open e al Miami Open. Sulla strada del tennista italiano ci sarà, ancora una volta, Novak Djokovic, attuale numero uno al mondo.

Tutto il torneo sarà trasmesso in streaming da NOW. Basta attivare il Pass Sport, disponibile a partire da 9,99 euro al mese, per seguire tutti gli incontri più importanti del Montecarlo Rolex Masters in streaming. L’attivazione è immediata. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito, tramite il sito ufficiale di NOW.

Montecarlo Rolex Masters: Sinner torna in campo su NOW

Per seguire il torneo di tennis Montecarlo Rolex Masters basta attivare il Pass Sport di NOW. Questo Pass consente l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky (considerando sia il pacchetto Sky Sport che il pacchetto Sky Calcio), senza limiti di alcun tipo.

Ci sono due opzioni su cui puntare: il Pass costa 14,99 euro al mese ma è disponibile anche a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Da notare che c’è anche il bundle con l’opzione Premium che aggiunge la possibilità di sfruttare 2 visioni in contemporanea.

Il bundle Pass Sport + Premium costa 12,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi oppure 19,99 euro al mese (quindi con possibilità di dividere la spesa per pagare 9,99 euro) senza alcun vincolo. L’offerta è attivabile di seguito. L’accesso ai contenuti inclusi nel Pass è immediato, dopo l’attivazione.

