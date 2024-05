Asciugacapelli IONICO professionale a MENO DI META' PREZZO: solo per OGGI

Sogni una chioma lucente ed impeccabile ma non hai tempo per il parrucchiere? Abbiamo la soluzione che fa per te! Oggi l’Asciugacapelli ionico professionale Faszin è disponibile su Amazon a soli 33 euro con uno sconto del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Asciugacapelli ionico professionale Faszin: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Asciugacapelli ionico professionale Faszin, con il suo motore AC da 2000W, garantisce uno styling rapido ed efficiente grazie a un forte flusso d’aria.

Viene fornito con due concentratori e un diffusore, quindi risulta ideale sia per styling lisci che per capelli ricci. Inoltre la temperatura costante e la funzione di ionizzazione assicurano uno styling liscio senza crespo: i tuoi capelli sono protetti, asciugati uniformemente, nutriti e riparati dal rilascio di ioni per la cura di tutta la chioma.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed accontenta qualsiasi tipologia di esigenza. Il phon, infatti, dispone di temperature regolabili flessibili con tre impostazioni di calore (freddo/medio/caldo), due velocità di soffiaggio e un pulsante per l’aria fredda.

Anche la sicurezza è sempre garantita in quanto l’asciugacapelli Faszin non si surriscalda e protegge dalle radiazioni elettromagnetiche. La struttura a onde magnetiche ridotte risparmia energia e riduce l’esposizione alle radiazioni rispetto ad altri asciugacapelli simili.

