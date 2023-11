Asciugatrice BEKO da 8KG, una BESTIA nella cura del tuo bucato scontata di 180€

L’asciugatrice Beko DX82NW rappresenta l’unione perfetta tra prestazioni di alto livello e un’impeccabile efficienza energetica. Con una capacità di 8 kg e la tecnologia di pompa di calore, questa asciugatrice è progettata per soddisfare le esigenze di asciugatura della tua famiglia in modo efficiente.

Con una generosa capacità di 8 kg, questa asciugatrice è in grado di gestire grandi carichi di bucato in una singola asciugatura. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per le famiglie numerose o per chi desidera asciugare una maggiore quantità di indumenti in una sola volta. Un ottimo supporto per la casa dunque, che oggi ti costa solo 459€ con lo sc0nto del 28% Amazon. Spedizioni gratis con Prime.

Efficienza Energetica A++: goditi il massimo comfort nella cura del tuo bucato

La Beko DX82NW vanta una classe energetica A++, posizionandosi tra le asciugatrici più efficienti sul mercato. Grazie alla tecnologia avanzata di pompa di calore, non solo ottieni risultati di asciugatura impeccabili, ma riduci anche i consumi energetici, contribuendo a una casa più sostenibile e all’ottimizzazione delle spese energetiche. La funzione antipiega riduce la formazione di pieghe nei tuoi vestiti, semplificando la fase di stiratura successiva.

Il sensore di umidità regola automaticamente il tempo di asciugatura in base al livello di umidità rilevato, garantendo un’asciugatura ottimale senza sprechi energetici. L’asciugatrice Beko offre una gamma di programmi specializzati progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi tessuti e capi d’abbigliamento. Dai tessuti delicati ai capi sportivi, questa asciugatrice assicura un trattamento adeguato per preservare la qualità dei tuoi indumenti nel tempo.

Con un design moderno e intuitivo, la Beko DX82NW si integra perfettamente nell’ambiente domestico. L’ampia porta facilita il carico e lo scarico del bucato, mentre il pannello di controllo intuitivo rende la programmazione dell’asciugatura un’esperienza senza complicazioni.

In definitiva, l’asciugatrice Beko DX82NW è una scelta eccellente per chi cerca un’asciugatrice con prestazioni di alto livello e un’impeccabile efficienza energetica. Con la sua capacità di 8 kg, programmi specializzati e funzioni avanzate, questa asciugatrice si adatta perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne, garantendo risultati di asciugatura eccezionali.

