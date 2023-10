Asciugatrice Crystal EcoDry, Classe A+++ come il maxi sconto Amazon! Che risparmio!

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV90CGC2A0TE/ET, da ora solo Samsung Crystal EcoDry, è un’asciugatrice di alte prestazioni a tutti i livelli, estremamente risparmiosa vista la classe A+++. Con una capacità di carico di 9 kg, questa asciugatrice è in grado di gestire grandi quantità di biancheria in un unico ciclo di asciugatura, risparmiando tempo ed energia. Il prezzo di questo indispensabile elettrodomestico, visto l’arrivo della brutta stagione, ha subito, grazie ad Amazon, un taglio di prezzo davvero elevato: MENO 24%, col prezzo che passa da 858,89 a 655,99 euro!

Davvero un gran bello sconto, per un’offerta che non bisogna assolutamente perdere!

Tutto, asciutto e subito!

La tecnologia EcoDry è uno dei principali punti di forza di questa asciugatrice. Questo sistema brevettato consente di ottenere un’asciugatura rapida ed efficiente riducendo al minimo il consumo energetico. Grazie a un sistema di raffreddamento a circuito chiuso, l’asciugatrice usa l’aria calda per asciugare i capi e poi la ricicla, consentendo di ridurre significativamente i costi energetici. Ciò significa che i tuoi capi saranno pronti più velocemente senza dover preoccuparti del consumo energetico.

Inoltre, Samsung Crystal EcoDry è dotata di un sensore di umidità intelligente che rileva il livello di umidità all’interno del cestello e adatta automaticamente la durata del ciclo di asciugatura per ottenere i migliori risultati. Questa funzione aiuta a prevenire il surriscaldamento e a mantenere la qualità dei tuoi capi nel tempo.

Samsung Crystal EcoDry è anche dotata di un’ampia gamma di opzioni di programmazione, che consentono di personalizzare il ciclo di asciugatura in base proprie esigenze.

È possibile scegliere tra diverse temperature, tempi di asciugatura e modalità speciali come il ciclo delicato per i capi più preziosi o il ciclo a vapore per eliminare le pieghe e ridurre la quantità di stiratura.

Un’altra caratteristica interessante di questa asciugatrice è la sua capacità di connettersi via Wi-F. Possiamo controllare e monitorare l’asciugatrice da remoto, utilizzando l’app Samsung SmartThings. Possiamo avviare o fermare un ciclo di asciugatura, controllare lo stato dell’asciugatrice e ricevere notifiche quando il ciclo è completato.

Efficiente, super risparmiosa e anche, finalmente, super scontata! Il momento è quello giusto per comperare questa ottima Samsung Crystal EcoDry!

