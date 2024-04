Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry 9 kg Classe A+++ a soli 449,90 euro su ePRICE

Da qualche giorno su ePRICE è in corso la promozione Festa degli Elettrodomestici, grazie alla quale è possibile scegliere fra tanti elettrodomestici scontati delle migliori marche. Una delle offerte più interessanti ha per protagonista l’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry da 9 kg, appartenente alla classe di efficienza energetica A+++ con pompa di calore: l’articolo, venduto e spedito da ePRICE con consegna veloce gratuita, è in offerta a soli 449,90 euro. Volendo, è possibile anche richiedere la consegna in casa con installazione al prezzo di 74,98 euro.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry da 9 kg in offerta a 449,90 su ePRICE

Le asciugatrici sono ultra-comode, soprattutto per chi abita in luoghi umidi dove è difficile asciugare il proprio bucato dopo la lavatrice. Eppure la loro diffusione non è ancora così capillare come in altri Paesi, questo per via dei consumi elevati, che vanno a pesare a fine mese sulla bolletta energetica.

Non è questo il caso della Crystal EcoDry di Samsung, che grazie alla classe energetica A+++ e alla tecnologia Pompa di Calore offre da una parte consumi drasticamente ridotti e dall’altra una soluzione più conveniente ed efficiente per asciugare i propri abiti. Un’ulteriore chicca è la porta reversibile, che permette di personalizzare la direzione di apertura dell’oblò in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Infine, sempre sul fronte dei consumi e dell’esperienza d’uso, l’asciugatrice di Samsung integra la tecnologia Optimal Dry, che aiuta ad ottenere un bucato asciutto in pochi minuti e con il minor consumo energetico possibile.

L’asciugatrice Crystal EcoDry di Samsung è in promozione a soli 449,90 euro su ePRICE: l’offerta è valida fino a esaurimento scorte.

