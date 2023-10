Ascolta la musica ovunque con le cuffie Sony in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi un paio di cuffie, soprattutto quando siamo fuori casa e abbiamo bisogno di isolarci dall’ambiente esterno per rilassarci, magari ascoltando buona musica o vedendo le serie TV e i film sulle principali piattaforme di streaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie Sony WH-CH720N in offerta all’incredibile prezzo di soli 76 euro, con un ottimo sconto dell’11% rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Sony.

Cuffie Sony: il meglio per le tue orecchie

Una delle caratteristiche salienti alla base di queste cuffie Sony è sicuramente la cancellazione attiva del rumore, sfruttando il chip NC già in uso sulla serie 1000X: questo ti permette di isolarti completamente dall’ambiente circostante, andando a rimuovere gran parte dei rumori fastidiosi.

Molto apprezzata anche l’integrazione con l’app Sony Headphones Connect (scaricabile in maniera completamente gratuita dai rispettivi store mobile, App Store per iOS e Google Play Store per Android) che ti permette di personalizzare completamene il suono, con ben 20 distinti livelli di regolazione.

Il modello in questione poi è davvero leggero, con un peso pari a soli 192 grammi: questo ti permette di trasportarle comodamente ovunque preferisci, inserendole anche all’interno del tuo zainetto senza alcun problema.

Un altro punto a favore di queste cuffie è sicuramente la connessione multipoint: hai la possibilità di collegare, tramite connettività Bluetooth, tutti i tuoi dispositivi tecnologici, dallo smartphone al tablet, fino al notebook portatile. La cuffia si collegherà in maniera completamente automatica alla sorgente da cui proviene il suono in quel momento, riuscendo a non perderti nulla.

Insomma, a poco meno di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie eccezionali, da utilizzare in ogni contesto, sia dentro che (soprattutto) fuori casa: ecco uno dei tanti motivi per cui ti suggeriamo di acquistare queste cuffie Sony WH-CH720N in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare da un momento all’altro.

