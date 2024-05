Ascolta la tua musica AL MASSIMO con le Cuffie On-Ear Soundcore in OFFERTA TOP

Ascoltare la tua musica preferita non sarà mai così bello con le Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore by Anker Q30! Oggi questi gioiellini sono disponibili su Amazon a soli 54 euro con uno sconto del 5%.

Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore by Anker Q30: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore by Anker Q30 permettono di ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

Inoltre è possibile mantenere sempre alta la concentrazione con la cancellazione attiva del rumore ibrida: i doppi microfoni di rilevamento del rumore rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica.

Puoi anche personalizzare la cancellazione del rumore in 3 modalità: “Mezzi” riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, “Esterni” riduce il rumore di traffico e vento, mentre “Interni” attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello delle cuffie: possono riprodurre fino a 40 ore di musica in modalità di cancellazione del rumore. La modalità standard estende il tempo di riproduzione a 60 ore, mentre una breve ricarica di 5 minuti ti offre 4 ore di ascolto.

