Le ASICS venute dal futuro sono in OFFERTA con il 30% di SCONTO!

ASICS è una multinazionale giapponese di articoli sportivi nata nel dopoguerra, che propone da decenni prodotti davvero futuristici, sempre molto particolari e mai banali. Non disdegnando comunque un occhio alla moda e alle nuove tendenze. Il modello ASICS Nimbus 25 è una chiara prova di ciò: un comodissimo modello running da uomo, di colore nero ma con una particolarissima sfumatura blu e gialla posizionata tra la suola e la tomaia. Quasi come fosse una strisciatura di uno street artist. Oggi le paghi con il 30% di sconto, quindi solo 140 euro! Va comunque verificato il prezzo in base al numero. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

ASICS Nimbus 25: le caratteristiche

La scarpa ​ASICS Nimbus 25 garantisce un’eccellente protezione dagli impatti per il tuo allenamento sulle lunghe distanze. Garantendo altresì un appoggio più morbido a ogni passo. La morbida rete rinforzata della tomaia e l’inserto flessibile del mesopiede rendono queste scarpe più comode durante le corse più lunghe.

Puoi anche decidere di utilizzarle per la camminata, sia piacevole che veloce, così come per le attività quotidiane, magari scegliendo un abbigliamento anche colorato con richiamo giallo e blu, o con il nero considerando il colore della tomaia.

Il modello ASICS Nimbus 25 sembra proprio il modello di scarpe che Michael J. Fox vede nel futuro nell’iconico film anni ’80! Oggi le paghi con il 30% di sconto, quindi solo 140 euro!

