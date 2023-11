L'aspirapolvere Dyson wireless oggi la paghi solo 381 euro: ne restano poche!

Se stai pensando da tempo di dotarti di un’aspirapolvere wireless, questa offerta unica è imperdibile. Infatti, l’aspirapolvere wireless Dyson V11, con aggiunta di un kit di pulizie, oggi la paghi solo 381,65 euro! Ciò grazie a una combinazione che sembra quasi un allineamento raro di 2 pianeti: uno sconto importante iniziale, che già abbatte il prezzo di 150 euro, a cui aggiungere il coupon Novedays prima dell’acquisto! Per avere contezza dell’offerta, basta solo dire che il prezzo di listino di questo elettrodomestico è pari a 599 euro!

Aspirapolvere wireless Dyson V11: le caratteristiche

Dyson V11 è una comodissima e maneggevole aspirapolvere wireless dotata di

Spazzola Motorbar

Bocchetta a lancia

Spazzola multifunzione

Kit per la pulizia della casa

Caricatore

Vanta tre modalità di pulizia per il giusto equilibrio tra potenza e durata. La spazzola motorizzata è coperta da un tessuto in nylon per catturare le particelle più grandi, mentre i filamenti anti-statici in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine e gli allergeni. Il sistema di monitoraggio integrato analizza le performance 8.000 volte al secondo e le indica in tempo reale sullo schermo LCD.

La tecnologia Dyson per l’ottimizzazione della potenza e il grilletto per il risparmio della batteria aiutano a massimizzare l’efficienza energetica e offrono fino a 120 minuti di autonomia in modalità Eco. Il meccanismo a grilletto espelle in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore con un solo gesto, così non è necessario entrare in contatto con lo sporco. A fine pulizia lo riponi nella base di ricarica a muro. Quando viene lasciata in carica, la batteria a risparmio energetico sa quando è carica e riduce il consumo di energia a un minimo.

