Aspirapolvere Intelligente Tineco: con il coupon sconto è tua ad una spesa minima

Ecco uno degli elettrodomestici più ambiti sul mercato, e che oggi puoi portare a casa con una spesa minima! Parliamo dell’Aspirapolvere Senza Fili Intelligente Tineco FLOOR ONE S5, al momento disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad un coupon sconto di 90 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Senza Fili Intelligente Tineco FLOOR ONE S5: come utilizzarlo al meglio

L’Aspirapolvere Senza Fili Intelligente Tineco FLOOR ONE S5 è un vero gioiellino tech in grado di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto.

Innanzitutto è dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato.

In più, il rullo a spazzola di questo elettrodomestico è progettato per passare in modo agevole vicino ai battiscopa e pulire gli angoli più difficili da raggiungere. In questo modo i tuoi pavimenti diventano completamente asciutti e senza alcun alone in pochissimi minuti.

Allo stesso tempo, l’aspirapolvere dispone di un sistema a doppio serbatoio che mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca per poter pulire sempre con acqua pulita e detergente. Nello specifico il serbatoio dell’acqua pulita da 0.8 litri è più grande per consentire di pulire aree più grandi senza interruzioni.

