L'aspirapolvere iRobot Roomba i7 fa tutto il lavoro per te: ora lo paghi molto MENO

iRobot Roomba i7 è un aspirapolvere incredibile, che, è proprio il caso di dirlo, fa tutto il lavoro per te. Basta solo impostare cosa si desideri faccia comodamente dalla app, le zone da pulire, in che modo, ecc. e lui farà tutto il resto. Perfino svuotarsi da solo, in automatico e tornare alla base per caricarsi quando ne ha bisogno. Una volta memorizzata la planimetria della casa, si muoverà con disinvoltura, aggirando anche gli ostacoli. E’ ideale anche per chi ha animali in casa. Bene, questa meraviglia della domotica ora la paghi molto meno: 599,90 euro, grazie allo sconto del 21%!

iRobot Roomba i7: caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere Roomba i7 è prodotta da iRobot, un marchio che ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Per ben 60 giorni, l’i7 trasferisce automaticamente lo sporco nella Clean Base, in sacchetti a 4 strati che bloccano gli allergeni, i pollini e le muffe. Grazie alla sua tecnologia di navigazione, l’i7 può catturare e rimuovere lo sporco dove vuoi, quando vuoi. Puoi anche escludere delle aree della casa dalla mappatura.

La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare l’i7 verso lo sporco quando serve, con un semplice comando vocale. Infatti, puoi impostarlo a voce tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. E’ molto importante anche per rimuovere nocive polveri sottili e grossi detriti, quindi è vantaggiosa per quanti abitano vicino a fabbriche o fonti di rifiuti nell’aria. Aspira di tutto con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600.

Basta faticare! Acquista iRobot Roomba i7 che solo per oggi paghi 599,90 euro, grazie allo sconto del 21%!

