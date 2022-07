Aspirapolvere portatile 3 in 1, piccolo ma perfetto OVUNQUE

Un aspirapolvere portatile di cui non puoi fare a meno. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, nasconde al suo interno 3 funzioni da sfruttare all’ennesima potenza. Con tanto di accessori inclusi non puoi che amarlo e utilizzarlo praticamente ovunque.

Casa, auto, ufficio: lui ti risolve il problema di polvere, briciole e sporco minuto in una sola passata. Ora che è in promozione su Amazon credo che non dovresti farne a meno, quindi spunta il coupon del 30% ora. Prezzo finale di soli 41,99€ in un colpo solo.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Aspirapolvere portatile: un vero portento in casa e non solo

Viste le sue dimensioni mini e il suo design lineare, da conservare questo aspirapolvere portatile è veramente geniale. Conta che lo puoi infilare persino nel cruscotto dell’auto se decidi di tenerlo lì.

Grazie agli accessori inclusi utilizzarlo per tutto e di più è un attimo. Attacchi e stacchi quello di cui hai bisogno ed è pronto per fare faville. La potenza di aspirazione è forte, non hai bisogni di sacchetti visto che ha un contenitore comodissimo e l’autonomia è eccezionale.

Ti dirò, ha 3 modalità differenti di utilizzo:

aspirapolvere;

spolveratore ad aria;

pompa manuale.

Non te l’ho detto esplicitamente ma non ha bisogno di fili visto che al suo interno ha una batteria ricaricabile integrata.

Acquista al volo il tuo mini aspirapolvere portatile ora che su Amazon costa pochissimo, soltanto 39,99€ se spunti il coupon con un click. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo profilo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.