Questo robot aspirapolvere stana la polvere ovunque! Ora lo paghi la META'

SEVERIN Chill RB 7025 è un Robot aspirapolvere straordinario. Innanzitutto, è automatico, quindi svolge tutto il lavoro per te. Inoltre, ha un’autonomia imbattibile, di ben 90 minuti. Praticamente dura quanto una partita di calcio ed è instancabile. Ancora, grazie al sensore scalini, non cadrà giù per le scale ed è in grado di aggirare ogni ostacolo. Molto delicato con tappeti e parquet. Anche il colore è molto particolare, grazie alla combinazione tra grigio, nero e rosso. Ora lo paghi 84,89 euro grazie allo sconto del 43%!

SEVERIN Chill RB 7025 Robot aspirapolvere: le caratteristiche

Il robot pulisci pavimenti SEVERIN Chill RB 7025 è adatto a superfici dure, moquette e tappeti a pelo corto fino a 3 mm, garantendo una pulizia ottimale in tutti gli ambienti. Il robot aspirapolvere per parquet e tappeti ha uno spessore di soli 7 cm grazie al quale riesce a lavorare in spazi angusti e passare sotto mobili e divani. Il robot per pavimenti ha un programma di pulizia a 3 fasi e include una spazzola pulente, un filtro di ricambio e una coppia di spazzole circolari molto lunghe.

RB 7025 è un robot aspirapolvere per grandi superfici silenzioso e ad ampia portata di pulizia in grado di coprire un’area di 100 m² nei 90 minuti di autonomia. L’aspirapolvere per moquette e pavimenti è dotato di sensori a tecnologia avanzata per il riconoscimento di scale e ostacoli, nonché di una protezione gommata per i mobili. Pesa solo un chilo e mezzo, contenute anche le dimensioni: 7L x 28,5l x 7H cm.



SEVERIN Chill RB 7025 è un Robot aspirapolvere che ora paghi 84,89 euro grazie allo sconto del 43%!

