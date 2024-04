Aspirapolvere Rowenta: solo per OGGI lo trovi in SCONTO

Un aspirapolvere senza filo che si riesca ad adattare a tutte le nostre esigenze può essere una vera e propria svolta per la pulizia della nostra casa, riuscendo di fatto a ottimizzare i tempi e finalmente a mettere da parte il fastidioso filo che ingombra tutto il nostro ambiente. Oggi puoi acquistare quest’ottimo prodotto di Rowenta con il 16% di sconto, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 129,99€.

Aspirapolvere senza fili Rowenta: lo sconto di oggi potrebbe non tornare mai più

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 dispone di tecnologia ciclonica, motore potente da 100 W e velocità automatiche ECO, Surface e Turbo. Riesce a catturare tutta la polvere con una sola passata, così da pulire ovunque tu voglia senza alcun problema. Integra la pulizia 3 in 1 ed è progettato per assorbire lo sporco di ogni centimetro di casa tua, dal pavimento al soffitto, potendo arrivare anche negli angoli più difficili con l’utilizzo dell’aspirabriciole removibile.

La spazzola con rullo è removibile, è sottile solo 2 centimetri e riesce a passare anche sotto i mobili più bassi. Inoltre, è anche dotata di illuminazione con Luci Led per accrescere la visibilità mentre puliamo. Il comfort sarà totale grazie al peso leggero di soli 2,4 kg, rendendolo maggiormente maneggevole, e con la posizione Stop&Go non dovrai più posizionare l’aspirapolvere sul pavimento, in quanto rimarrà in piedi da sola. La batteria è removibile e può assicurare una pulizia fino a 45 minuti consecutivi.

Acquista subito questo fantastico prodotto oggi in sconto su Amazon: puoi acquistarlo usufruendo del 16% di sconto, il quale abbassa il prezzo finale d’acquisto a 129,99€.

