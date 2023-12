Aspirapolvere senza fili Jet 90 di Samsung torna al MINIMO STORICO su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 90 fa parte delle offerte del momento Amazon. Sul noto e-commerce lo troviamo in vendita a 299,99€ invece che a 349,99€, grazie allo sconto del 14% che consente un risparmio di circa 50€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo aspirapolvere. Ecco il link all’offerta.

Samsung Jet 90 Multi è tra i migliori aspirapolvere senza fili disponibili oggi. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il motore Digital Inverter per pulizie avanzate, la potenza d’aspirazione duratura e il sistema di filtraggio HEPA a 5 strati.

Aspirapolvere senza fili Jet 90 Samsung al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il modello di aspirapolvere senza fili del marchio Samsung in offerta in queste ore su amazon.it è la soluzione più efficace per le pulizie dentro casa, grazie alla potenza aspirante fino a 200 W del motore Digital Inverter, in grado di ottimizzare il flusso d’aria grazie alla ventola realizzata con pale ultrasoniche saldate. Tutto questo fa sì che l’aria sia più pulita e che la potenza d’aspirazione duri più a lungo.

Un altro elemento chiave del prodotto Jet 90 è rappresentato dai fili anti-statici in argento della spazzola, che riesce a raccogliere anche la polvere più sottile sia dalle fessure che dai pavimenti duri. In più è capace di muoversi a 180 gradi, perfetta dunque per pulire in ogni angolo (e per la manutenzione basta premere un solo pulsante).

L’aspirapolvere senza fili Jet 90 di Samsung è in offerta a soli 299,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.