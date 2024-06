Partono le Offerte Estive di Blackview e OSCAL su AliExpress

AliExpress si prepara per una nuova ondata di sconti dal 1° al 7 giugno 2024. Blackview, un marchio leader nel settore dei dispositivi smart, insieme al suo sub-brand emergente OSCAL, parteciperà a questa eccezionale occasione di shopping.

Ecco i prodotti coinvolti nella promozione su AliExpress:

HERO 10: Il Pieghevole più Conveniente

Il HERO 10 è il telefono pieghevole più accessibile senza compromettere le prestazioni. È progettato per resistere a 250.000 pieghe grazie alla cerniera in acciaio aerospaziale. Dotato di una fotocamera principale da 108 MP, garantisce immagini di alta qualità. Il display smart cover migliora i selfie, e con il processore MediaTek Helio G99 e un display AMOLED 2.5K da 6.9 pollici, è ideale per il gaming.

Tab 18: Tablet Premium da 12 Pollici

Il Tab 18 offre un ampio display da 12 pollici 2.4K con certificazione TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu. È perfetto per guardare Netflix in 1080P grazie al supporto Widevine L1 e agli altoparlanti Harman Kardon. Alimentato dal processore Helio G99, con una batteria da 8800mAh e ricarica rapida da 33W, supporta efficacemente il multitasking con le modalità PC 2.0 e Split View 2.0.

MEGA 1: Tablet ad Alte Prestazioni da 11.5 Pollici

Il MEGA 1 vanta un display 2.4K 120Hz da 11.5 pollici. Supporta lo streaming Netflix in 1080P con certificazione Widevine L1 e un sistema a quattro altoparlanti. Con una fotocamera da 50MP Samsung® ISOCELL JN1, processore Helio G99, e una batteria da 8800mAh con ricarica rapida da 33W, è perfetto per attività lavorative e ludiche.

MP100: Potente e Compatto Mini PC

Il MP100, con un volume di soli 0.726 litri, è dotato di un processore AMD Ryzen™ 7 5700U a 7nm, grafica AMD Radeon™ UHD e supporto fino a 64GB di RAM e 2TB di SSD/HDD. Offre 12 porte, inclusi due USB 3.2 Gen 2, e supporta un display triplo con Windows 11 Pro.

X20: Il Primo AMOLED di Blackview

Il Blackview X20 presenta un display AMOLED circolare ultra nitido da 1.43 pollici con 466*466 pixel. Offre numerose funzionalità per il monitoraggio della salute, dal sonno alla frequenza cardiaca, e oltre 100 modalità di allenamento. La batteria dura dai 5 ai 7 giorni con un uso normale.

PILOT 2: Il Telefono Rugged Dual-Screen e Dual-LED-flashlight di OSCAL

Il PILOT 2, primo nella serie PILOT, è un telefono robusto certificato MIL-STD 810H e IP68 & IP69, con doppio flash LED super luminoso e modalità SOS per emergenze. Ha una batteria da 8000mAh e supporta la ricarica rapida da 45W. Presenta un display FHD+ da 6.5 pollici 120Hz, fotocamera frontale da 32 MP e fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

TIGER 12: Flagship di OSCAL per Fotografia e Prestazioni

Il TIGER 12 è dotato di un display FHD+ da 6.78 pollici 2.4K con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Equipaggiato con un SoC MediaTek Helio G99, cattura immagini professionali con una fotocamera Samsung da 64 MP. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida da 33W.