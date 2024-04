Aspirapolvere Senza Fili MULTIFUNZIONALE a MENO DI 70 EURO: offerta UNICA

Da adesso in poi pulire casa sarà un gioco da ragazzi con questo elettrodomestico super versatile! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Fili Stanew, oggi disponibile su Amazon a soli 67 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, un’occasione del genere non capita tutti i giorni!

Aspirapolvere Senza Fili Stanew: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Stanew ha un’aspirazione di 11KPa per soddisfare quasi tutte le esigenze di pulizia domestica, raccogliendo facilmente polvere, capelli, fondi di caffè, cibo per cani e altre particelle varie.

È dotato di una batteria al litio a 6 celle da 2200 mAh: fornisce fino a 40 minuti di autonomia per le pulizie domestiche con una ricarica rapida di 4,5 ore per averlo sempre pronto all’uso in ogni evenienza.

Questa Scopa elettrica dispone anche di impugnatura ergonomica e accessori multifunzionali, tra cui la spazzola 4 in 1, il tubo lungo per gli interstizi e il tubo telescopico. In questo modo si trasforma facilmente in un aspirapolvere portatile per pulire scale, divani, letti, scrivanie, tapparelle, tappezzeria, auto e così via.

La testa flessibile girevole a 180° e l’angolo di 90° verso l’alto e verso il basso consentono di pulire facilmente gli angoli ciechi sotto i mobili, mentre i due fari a LED aiutano l’aspirapolvere a batteria a illuminare e a rimuovere la polvere e lo sporco nei luoghi bui.

Il peso del corpo principale è di 2,5 kg, adatto alla maggior parte delle fasce d’età, soprattutto per le persone con problemi alla schiena. Dotata di più testine, può essere montata a piacere per una facile pulizia con una sola mano.

L’Aspirapolvere Senza Fili Stanew oggi è disponibile su Amazon a soli 67 euro con uno sconto conveniente dell’11%. Approfittane subito!

