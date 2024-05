Aspirapolvere senza fili MULTIFUNZIONALE in DOPPIO SCONTO: solo per OGGI

Per rendere splendente ogni angolo di casa stancandoti il meno possibile, approfitta della doppia promozione sull’Aspirapolvere Senza Fili Anyson! Oggi è disponibile su Amazon a soli 147 euro grazie ad uno sconto del 10% ed un coupon aggiuntivo di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli al volo la doppia offerta, è super conveniente!

Aspirapolvere Senza Fili Anyson: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Anyson è dotata di un motore brushless da 550W ad alte prestazioni, che genera 45KPa di potenza di aspirazione in modalità massima. Può raccogliere facilmente sporco, polvere, briciole, peli di animali domestici e altri detriti, pulendo efficacemente una varietà di superfici.

Questa scopa elettrica dispone inoltre di una batteria rimovibile a 8×2800 mAh di capacità ultra-grande, che migliora notevolmente la resistenza e garantisce un’autonomia può arrivare fino a 65 minuti con un tempo di ricarica di sole 4 ore e mezza.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie ad un touch screen OLED intelligente, che offre un’esperienza interattiva intelligente: in questo modo è facile monitorare e pianificare le attività di pulizia in qualsiasi momento. In più il design è ultra-silenzioso quindi adatto a famiglie con bambini o animali domestici.

L’elettrodomestico è dotato di una spazzola a rullo e di un pettine di ultima generazione a forma di V con una combinazione di setole morbide e dure per ridurre al minimo i grovigli di capelli nella spazzola a rullo. È sufficiente posizionare la scopa elettrica senza filo sul supporto per caricarla automaticamente e risparmiare spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.