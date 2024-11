Aspirapolvere senza Fili Proscenic: con il coupon sconto la paghi pochissimo

Hai bisogno di un alleato efficiente per poter pulire tutta casa nel minor tempo possibile? Allora prova l’Aspirapolvere senza Fili Proscenic P13, oggi disponibile su Amazon a soli 129 euro grazie ad un coupon di sconto di 70 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere senza Fili Proscenic P13: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza Fili Proscenic P13 si contraddistingue per un motore senza spazzole da 400W e presenta una potente aspirazione da 35 kpa, che può pulire efficacemente polvere, detriti e capelli sul pavimento o sul tappeto. Tra l’altro, questo modello è dotato di diversi tipi di testate di aspirazione, che possono essere regolate in modo flessibile in base alle esigenze del momento.

Un’altra caratteristica importante della scopa elettrica è la sua Batteria ad alta capacità da 2500 mAh, con regolazione a 3 velocità, potenza di aspirazione minima fino a 45 minuti e massima fino a 15 minuti. In questo modo potrai pulire tutta la casa in una volta sola, oltre a ricaricarla completamente in sole 4-5 ore.

Inoltre, la testina del dispositivo è in grado di supportare una rotazione laterale da 0° a 180° e una rotazione da 0° a 90° verso l’alto e verso il basso, perraggiungere anche i punti più lontani, mentre la verde luce consente di vedere più chiaramente e intuitivamente la polvere sul pavimento.

Oggi l’Aspirapolvere senza Fili Proscenic P13 è disponibile su Amazon a soli 129 euro grazie ad un coupon di sconto di 70 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.